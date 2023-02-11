Deprem bölgesinde doğalgaz ve elektrik sorunuyla ilgili Bakan Fatih Dönmez'den açıklama

Enerji ve Tabii Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesinde vatandaşların dağıtım şirketlerine başvurmaları halinde, uzmanlarca onay verilen hasarsız konutlara elektrik verilebileceğini bildirdi. Bakan Dönmez Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da şehir girişlerine doğalgaz verilmeye başlandığını aktardı.

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Depremin vurduğu şehirlerde doğalgaz ve elektrik altyapısı da ciddi şekilde etkilenmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş TEİAŞ 12. İşletme Müdürlüğü’nde konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

Bakan Dönmez, "Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman şehirleri doğalgazsız kalmıştı. Dün itibarıyla BOTAŞ onarım işlemlerini tamamladı. Artık bu şehirlerimizin girişinde doğalgaz var" dedi.

Yanardağ harekete geçti iddialarına cevap: İlk değerlendirmeler...

Dönmez, "Kahramanmaraş bölgesinde Kuşdağı’nda bir lav hareketi olduğu yönünde videolar ve bilgiler dolaşıyor. Konuyu öğrenir öğrenmez MTA'yı hemen talimatlandırdık. Uzmanlar bölgede incelemelere başladılar. İlk değerlendirmelerin bir volkanik hareket olmadığı yönünde. Çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Dönmez, doğalgazla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti: Şehir içerisindeki gaz dağıtım kuruluşlarının bu gazın evlerimize ve iş yerlerimize intikali ile ilgili yapması gereken bazı işler var. Kontrolleri ve hasar tespitleri yapmaları gerekiyor.

"Doğalgazı hasarın yoğun olduğu bölgelerde bilerek vermiyoruz"

Doğalgazı, özellikle hasarın yoğun olduğu bölgelerde biz bilerek vermiyoruz. Vermememiz gerekir. Değerlendirmelerimizi yapmadan, güvenli bir ortam oluşturmadan doğalgazı şehirlerimize, mahallelerimize, sokaklarımıza veremiyoruz.

Doğalgazı kontrollü bir şekilde vereceğiz

BOTAŞ'ın ana iletim hatlarında 18 adet büyük hasar meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte hareket ederek, hasarın olmadığı bölgelerden başlayarak az hasarlı binalarımızı da bu kapsamda değerlendirerek, doğalgazları kontrollü bir şekilde vereceğiz.

Doğalgaz dağıtım şirketleri her bir binaya girerek iç tesisatları kontrol etmek zorunda. Çünkü bina sarsıldı. İç tesisatta bir hasar oluşmuş olabilir. Gazı binaya verdiğinizde kaçaklar olabilir. Yangınlara sebebiyet verebiliriz.

"Bölgede akaryakıt sıkıntısı yok"

"Depremden önce bu bölge günlük yaklaşık 6-7 milyon litre akaryakıt tüketirken, depremle birlikte bu sayı 3 kat arttı ve 18-20 milyon litrelere çıktı. Ama zamanında aldığımız tedbirlerle de bu ikmalleri tamamladık. Bölgede akaryakıtla ilgili bir sıkıntı yaşanmıyor."

"9 bin 782 madencimiz arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Bakanlığımızın ilgili elektrik, gaz ve maden şirketleri 4 bin 823 kişiyle bu çalışmalara destek sağladı. Toplamda 14 bin 600 çalışanımızla arama kurtarma faaliyetlerine katkı sağladı."