Deponuzu hemen doldurun, benzine zam yolda! Tabela yine değişiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu ek gümrük vergileri, dünya genelinde ticaret dengelerini sarstı. Bu durum, petrol başta olmak üzere birçok emtia fiyatında sert düşüşlere yol açtı. Brent petrol fiyatı, yaklaşık 4 yıl sonra ilk kez 60 doların altına gerileyerek piyasaları şaşırttı. Bu gelişme Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına da yansıdı ve geçtiğimiz hafta yalnızca benzinde toplam 3,6 TL'lik bir indirim yapıldı.