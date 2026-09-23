Depoları ucuza doldurmak için bekleyin! Dev indirim geliyor, akaryakıtta tabela değişiyor

Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan hareketlilik devam ederken milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir indirim gündeme geldi. Motorinin litre fiyatına 5 lira 57 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Fiyat değişikliğinin 24 Eylül 2026 saat 00.01’den itibaren geçerli olması öngörülüyor.

23 Eylül itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 96-98 TL bandında bulunuyor. Güncel fiyatlar dağıtım şirketleri ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

İNDİRİM SONRASI MOTORİN KAÇ TL OLACAK?

Beklenen 5,57 TL'lik indirimin pompaya aynen yansıması halinde motorinin litre fiyatının yaklaşık olarak; İstanbul Avrupa Yakası'nda 96,30 TL'den 90,73 TL'ye, İstanbul Anadolu Yakası'nda 96,10 TL'den 90,53 TL'ye, Ankara'da 97,40 TL'den 91,83 TL'ye, İzmir'de ise 97,70 TL'den 92,13 TL'ye gerilemesi bekleniyor.