Depoları hemen doldurun! Bu gece benzine okkalı zam gelecek

Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 46 kuruş zam geliyor. Yeni zamla birlikte Türkiye’de ilk kez bir şehirde benzin fiyatı 50 TL’yi aştı. Cizre’de litre fiyatı 50.48 TL’ye çıkarken, İstanbul, Ankara ve İzmir’de de 48-49 TL bandına ulaştı. Motorine de ertesi gün zam bekleniyor.

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Akaryakıt fiyatlarına bu gece (Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece yarısı) itibarıyla bir zam daha geliyor. Benzine 1 lira 46 kuruşluk zam yapılacak. Bu artışla birlikte bazı illerde benzin fiyatı ilk kez 50 TL sınırını aştı.

En yüksek fiyat Şırnak’ın Cizre ilçesinde kaydedildi. Zam sonrası Cizre’de benzinin litre fiyatı 50.48 TL’ye yükselecek. Böylece Türkiye'de ilk kez bir şehirde benzin fiyatı 50 lira barajını geçmiş olacak.

İstanbul'da 48.38 TL'ye çıkacak

Zamlı fiyatlarla birlikte büyük şehirlerde benzinin litre fiyatı şöyle olacak:

İstanbul (Avrupa): 48.38 TL

İstanbul (Anadolu): 48.23 TL

Ankara: 49.07 TL

İzmir: 49.40 TL

Motorin fiyatlarında da benzer bir artışın ertesi gün devreye girmesi bekleniyor. Sektör kaynakları, akaryakıt maliyetlerindeki artışın devam etmesi halinde yeni zamların da gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa) 46.92 46.23 25.09

İstanbul (Anadolu) 46.77 46.11 24.49

Ankara 47.61 47.10 24.99

İzmir 47.94 47.43 24.94

Adana 48.47 47.96 24.99

Afyon 48.68 48.14 25.01

Ağrı 48.95 48.42 26.09

Adıyaman 48.83 48.34 25.22