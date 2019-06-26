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Depoları doldurun! Gece yarısından itibaren benzine büyük zam gelecek

Depoları doldurun! Gece yarısından itibaren benzine büyük zam gelecek

Benzin fiyatına gece yarısından sonra geçerli olmak üzere 18-19 kuruş zam geleceği konuşuluyor. Eşel mobilin işleyip işlemeyeceği ise akşam belli olacak.

ABD-İran gerginliği sonrası benzinin ton fiyatının 580 dolardan 680 dolara yükselmesi ve piyasalardaki dalgalanma nedeniyle zam ihtiyacı gündeme gelirken, eşel mobilin işleyip işlemeyeceği akşam belli olacak.

Dalgalanma depoları vuruyor

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanma, araçların depolarını vurmaya devam ediyor.

ABD-İran gerginliği etkiledi

Hürmüz Boğazı’nda patlak veren ABD-İran gerginliği önce motorinin, ardından da benzinin uluslar arası piyasalarda fiyatını artırdı. Benzinin ton fiyatı, uluslar arası piyasalarda 580 dolardan 625 dolara yükseldi.

Bu artış, benzinde 18-19 kuruş düzeyinde zam ihtiyacını gündeme getirdi.

Eşel mobil sistemi işleyecek mi?

Hükümetin, ÖTV gelirlerinden feragat ederek pompa fiyatlarının sabit tutulmasını sağlayan 'eşel mobil' sistemini işletmemesi halinde bu gece benzin fiyatı, 18-19 kuruş düzeyinde artacak. Sistemin, işletilip işletilmeyeceği akşam saatlerinde belli olacak.

Motorin fiyatı arttı

Hükümet, hafta başında motorinde eşel mobili işletmiş ve yarım kuruşu ÖTV’den karşılamıştı. Kalan 22 kuruş, pompa satış fiyatına yansıtılmıştı.

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