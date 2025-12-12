BIST 11.234
DOLAR 42,68
EURO 50,14
ALTIN 5.876,13
HABER /  EKONOMİ

Depoları doldurmak için bekleyin!Akaryakıta indirim geliyor, benzin ve motorinin litresi ne kadar?

Depoları doldurmak için bekleyin!Akaryakıta indirim geliyor, benzin ve motorinin litresi ne kadar?

Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Tabela bir kez daha değişiyor. Motorinin litre fiyatı düşecek. İndirim yarından itibaren geçerli olacak.

Abone ol

Uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki hareketler, motorin fiyatlarında gevşemeye neden olurken benzin tarafında bu etki sınırlı kaldı.

Benzinde indirim var mı?

Yarından itibaren motorin fiyatlarına 2 liralık bir indirim bekleniyor.  Benzin fiyatları tarafında herhangi bir indirim yok.

Depoları doldurmak için bekleyin!Akaryakıta indirim geliyor, benzin ve motorinin litresi ne kadar? - Resim: 0

İndirim sonrası motorin fiyatları

İstanbul: 53,10 TL

Ankara: 54,13 TL

İzmir: 54,47 TL

Bu indirimle birlikte motorin fiyatları yaklaşık yüzde 4 oranında düşmüş olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somut destek vermeye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somut destek vermeye hazırız
Abdülkerim ve Barış hakkındaki soruşturma iddialarına başsavcılıktan yanıt!
Abdülkerim ve Barış hakkındaki soruşturma iddialarına başsavcılıktan yanıt!
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi
Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Rusya Tver şehrinde 7 kişi yaralandı
Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Rusya Tver şehrinde 7 kişi yaralandı
2026 asgari ücret ne kadar olacak? Gözler saat 14.00'te yapılacak ilk toplantıda
2026 asgari ücret ne kadar olacak? Gözler saat 14.00'te yapılacak ilk toplantıda
Ekrem İmamoğlu'na kötü haberi Barış Yarkadaş verdi
Ekrem İmamoğlu'na kötü haberi Barış Yarkadaş verdi
İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücretine bakın! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücretine bakın! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
Güllü'nün ölümünde bilirkişi raporu ve ses kayıtları karşılaştırıldı sonuçlar belli oldu
Güllü'nün ölümünde bilirkişi raporu ve ses kayıtları karşılaştırıldı sonuçlar belli oldu
Adıyaman'da bir kişi tartıştığı eşi ile bacanağını silahla vurarak öldürdü
Adıyaman'da bir kişi tartıştığı eşi ile bacanağını silahla vurarak öldürdü
Tedesco ilk 11'de 3'ü zorunlu 7 değişiklik yaptı
Tedesco ilk 11'de 3'ü zorunlu 7 değişiklik yaptı
Anadolu Efes'te kötü gidişat sürüyor Valencia'ya yenildiler
Anadolu Efes'te kötü gidişat sürüyor Valencia'ya yenildiler