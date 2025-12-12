Depoları doldurmak için bekleyin!Akaryakıta indirim geliyor, benzin ve motorinin litresi ne kadar?

Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Tabela bir kez daha değişiyor. Motorinin litre fiyatı düşecek. İndirim yarından itibaren geçerli olacak.

Uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki hareketler, motorin fiyatlarında gevşemeye neden olurken benzin tarafında bu etki sınırlı kaldı.

Benzinde indirim var mı?

Yarından itibaren motorin fiyatlarına 2 liralık bir indirim bekleniyor. Benzin fiyatları tarafında herhangi bir indirim yok.

İndirim sonrası motorin fiyatları

İstanbul: 53,10 TL

Ankara: 54,13 TL

İzmir: 54,47 TL

Bu indirimle birlikte motorin fiyatları yaklaşık yüzde 4 oranında düşmüş olacak.