Akaryakıtta indirim müjdesi! Hem benzin hem de motorin de fiyat değişiyor

Akaryakıtta indirim müjdesi! Hem benzin hem de motorin de fiyat değişiyor

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu gece yarısından itibaren indirim tabelaya yansıyacak. Depoları doldurmak için biraz bekleyin. Hem benzin hem de motorinde fiyat düşüyor.

Benzin ve motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılması planlanıyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM

Benzine 1.30 lira, motorine ise 1.38 lira indirim yapılması bekleniyor.NTV'de yer alan habere göre İstanbul'da benzinin litresi 51.88 liraya, motorinin litresinin de 53.01 liraya gerilemesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (TL/LİTRE):

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 53.34 TL/LT

Motorin: 54.53 TL/LT

LPG:27.71 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 53.18 TL/LT

Motorin: 54.39 TL/LT

LPG:27.08 TL/LT

