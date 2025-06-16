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Depoları doldurmak için acele edin! Akaryakıta yeni zam geliyor, litresi 50 lirayı aşacak

Depoları doldurmak için acele edin! Akaryakıta yeni zam geliyor, litresi 50 lirayı aşacak

İran - İsrail gerilimi ile petrol fiyatları resmen uçtu. Motorine geçtiğimiz günlerde gelen 1 lira 49 kuruşluk zam sonrası yeni bir zam geliyor. Depoları doldurmak için acele edin. Motorinin litresi bazı illerde 50 lirayı görecek.

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Akaryakıt fiyatlarında tabela yeni zamla değişiyor. Benzin ve motorin fiyatlarına geçtiğimiz günlerde zam gelmişti.  Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin ardından akaryakıt fiyatları da zamlanıyor. NTV'de yer alan habere göre motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 1.7 lira zam yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatlarına zam beklenmiyor.

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK?

Motorinin litresi gelen zamla birlikte İstanbul'da 49.34 lira, Ankara'da 50.34 lira, İzmir'de ise 50.67 liradan satılacak.

2022'DEN BERİ EN GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Brent petrol fiyatları haftalık bazda, 3 Ekim 2022 haftasından bu yana en güçlü yükselişini kaydedip haftayı 73,7 dolar seviyesinden tamamladı

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakası

Benzin:48.24 TL/LT

Motorin:47.64 TL/LT

LPG:24.49 TL/LT

İstanbul Avrupa yakası

Benzin: 48.39 TL/LT

Motorin:47.76 TL/LT

LPG:25.09 TL/LT

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