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Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Başakşehir'den sonra şampiyonluğun en büyük adayı olan Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'a konuk oluyor. Bordo-mavili takımın puan kaybetmeye tahammülü yok. Denizlispor ise düşme potasında ve kazanmak zorunda. Peki, Denizlispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta Denizlispor ile Trabzonsopr üç puan mücadelesi veriyor.

Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen bordo-mavililer artık puan kaybı yaşamak istemiyor. Ligde kalan 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımanın mücadelesini veriyor.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Denizlispor - Trabzonspor

Stat: Denizli Atatürk
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu
Saat: 21.00
Yayın: beIN Sports 1

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