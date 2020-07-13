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HABER /  TRABZONSPOR

Denizlispor Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Başakşehir'den sonra şampiyonluğun en büyük adayı olan Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'a konuk oluyor. Bordo-mavili takımın puan kaybetmeye tahammülü yok. Denizlispor ise düşme potasında ve kazanmak zorunda. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta Denizlispor ile Trabzonsopr üç puan mücadelesi veriyor.

Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen bordo-mavililer artık puan kaybı yaşamak istemiyor. Ligde kalan 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımanın mücadelesini veriyor.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor ve mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

Denizlispor: 0 - 1 :Trabzonspor (İlk yarı oynanıyor)

14' GOOOLL!!! Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın golü ile maçta öne geçti! Trabzonspor, Denizlispor'un baskısını isabetli paslarla geçti. Abdülkadir Ömür'ün çok şık ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ekuban kaleciyle karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi.

Stat: Denizli Atatürk
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu
Saat: 21.00
Yayın: beIN Sports 1

Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Zakarya Bergdich, Oğuz Yılmaz, Hadi Sacko, Radoslaw Murawski, Isaac Sackey, Ismail Aissati, Recep Niyaz, Hugo Rodallega

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Filip Novak, Manuel Da Costa, Joao Pereira, Majid Hosseini, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Alexander Sörloth

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