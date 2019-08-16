Denizlispor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de heyecan başlıyor. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. İki takımda sezona galibiyet ile başlamak istiyor. Peki, Denizlispor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında bugün deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada takımının başında bulunamayacak. Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının birini geçen sezonun son haftasındaki karşılaşmada, birini de TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynanan maçta çeken Terim, Yukatel Denizlispor müsabakasıyla cezasını tamamlayacak.

Galatasaray ile Denizlispor 9 yıl sonra rakip

Son şampiyon Galatasaray ile ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de bu akşam 9 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek. İki ekip ligde en son Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda karşılaştı. Taraflar arasında 31 Ocak 2010'da Denizli'de yapılan son lig maçını Galatasaray 2-1 kazandı.

Ligde 39. randevu

Galatasaray ile Denizlispor, Süper Lig'de bugün 39. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 38 maçın 25'ini Galatasaray galibiyetle kapattı, Denizlispor 5 kez kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Rekabetteki son 6 randevudan galip ayrılan sarı-kırmızılı takımın toplam 72 golüne, Denizli ekibi 33 golle karşılık verdi. 2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Galatasaray, evinde 4-1, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla kazandı.

YUKATEL DENİZLİSPOR - GALATASARAY

STAT: Atatürk

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

YUKATEL DENİZLİSPOR: Tolgahan, Lopes, Oğuz, Sapunaru, Zakarya, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Yücel İldiz

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Jimmy, Belhanda, Seri, Babel, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim