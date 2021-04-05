Denizlispor Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Denizlispor'u konuk ediyor. Emre Belözoğlu yönetiminde çıkacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen Kanarya, Beşiktaş ile Galatasaray'ın kaybettiği haftada gelen fırsatı değerlendirmenin hesaplarını yapıyor. 2005 yılından beri Fenerbahçe karşısında galibiyete hasret kalan Horozlar ise sürpriz yapmanın peşinde. Peki; Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde yaptığı 30 müsabakada 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Kanarya, hanesine 59 puan yazdırdı ve haftaya 3. sırada girdi. Fenerbahçe, Denizlispor'u yenmesi halinde Galatasaray'ı geçecek ve 62 puanla ikinci sıraya yükselecek.

Denizlispor ise Süper Lig'de yaptığı 29 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Horozlar, 32. haftaya 25 puanla 21. ve son sırada girdi.

Fenerbahçe - Denizlispor

Stat: Ülker

Hakem: Cüneyt Çakır

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Enner Valencia, Sinan Gümüş, Mbwana Samatta

Denizlispor: Cenk Gönen, Fabiano Leismann, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Radoslaw Murawski, Mix Diskerud, Marvin Bakalorz, Hadi Sacko, Angelo Sagal, Hugo Rodallega