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Denizlispor Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş derbisini kaybeden Fenerbahçe'de hedef deplasmanda Denizlispor galibiyeti. Sarı-lacivertli takım, 11. haftada konuk olduğu rakibini yenerek hem derbi mağlubiyetini unutmak hem de çıkışa geçmek istiyor. Denizlispor ise sahasında galibiyet arıyor. Peki; Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'a konuk oluyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'de ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligde geçen hafta derbide konuk ettiği Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, Denizlispor'u yenerek moral bulmak istiyor. Yaptığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 20 puanla 3. sırada girdi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7. haftayı bay geçen Denizlispor; 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırdı. Bu süreçte teknik direktör değişikliği de yaşayan yeşil-siyahlılar, 19. sırada yer alıyor.

Denizlispor - Fenerbahçe

Stat: Denizli Atatürk
Hakem: Ali Palabıyık
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Denizlispor: Costel Pantilimon, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Zakarya Bergdich, Radoslaw Murawski, Marvin Bakalorz, Hadi Sacko, Ismail Aissati, Angelo Sagal, Hugo Rodallega

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Papiss Cisse

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