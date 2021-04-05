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Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Denizlispor'u konuk ediyor. Emre Belözoğlu yönetiminde çıkacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen Kanarya, Beşiktaş ile Galatasaray'ın kaybettiği haftada gelen fırsatı değerlendirmenin hesaplarını yapıyor. 2005 yılından beri Fenerbahçe karşısında galibiyete hasret kalan Horozlar ise sürpriz yapmanın peşinde. Peki; Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde yaptığı 30 müsabakada 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Kanarya, hanesine 59 puan yazdırdı ve haftaya 3. sırada girdi. Fenerbahçe, Denizlispor'u yenmesi halinde Galatasaray'ı geçecek ve 62 puanla ikinci sıraya yükselecek.

Denizlispor ise Süper Lig'de yaptığı 29 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Horozlar, 32. haftaya 25 puanla 21. ve son sırada girdi.

Fenerbahçe - Denizlispor

Stat: Ülker
Hakem: Cüneyt Çakır
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Denizlispor: Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia, Samatta

Fenerbahçe: Cenk, Muhammet, Oğuz, Fabiano, Aytaç, Murawski, Bakalorz, Sacko, Recep, Sagal, Rodallega

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