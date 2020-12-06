Denizlispor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş derbisini kaybeden Fenerbahçe'de hedef deplasmanda Denizlispor galibiyeti. Sarı-lacivertli takım, 11. haftada konuk olduğu rakibini yenerek hem derbi mağlubiyetini unutmak hem de çıkışa geçmek istiyor. Denizlispor ise sahasında galibiyet arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'a konuk oluyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'de ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Ligde geçen hafta derbide konuk ettiği Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, Denizlispor'u yenerek moral bulmak istiyor. Yaptığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 20 puanla 3. sırada girdi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7. haftayı bay geçen Denizlispor; 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırdı. Bu süreçte teknik direktör değişikliği de yaşayan yeşil-siyahlılar, 19. sırada yer alıyor.

Denizlispor: 0 - 2 :Fenerbahçe (İlk yarı sona erdi)

42' Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Jose Sosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Serdar Aziz'in kafayla indirdiği topa hareketlenen Marcel Tisserand gelişine yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturuyor. Ancak yapılan VAR incelemesi sonrasında öncesinde Serdar Aziz'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.

41' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor! Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte bulunan Gökhan Gönül gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Costel Pantilimon'un yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

34' Angelo Sagal'ın pasıyla topla buluşan Hugo Rodallega'nın ceza alanının hemen üzerinden gelişine yaptığı vuruşta top kalenin solundan auta çıkıyor.

30' Ozan Tufan'ın pasıyla topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıkıyor.

23' Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

18' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Angelo Sagal'ın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Marvin Bakalorz'un kafa vuruşunda Altay Bayındır topa hakim olmayı başarıyor.

17' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasında Hugo Rodallega kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor. Pozisyonun devamında Caner Erkin'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda top kalenin solundan az farkla auta çıkıyor.

9' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Papiss Cisse'nin golü ile maçta öne geçiyor! Sağ kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu hızla ilerleyerek ceza alanına giriyor ve Mustafa Yumlu'yu ekarte ederek son çizgiye inmeden topu içeri çeviriyor. Pozisyonu iyi takip eden Papiss Cisse altıpas önünden sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Costel Pantilimon'un sağından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

5' Papiss Cisse'nin ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Costel Pantilimon topa hakim olmayı başarıyor.

Stat: Denizli Atatürk

Hakem: Ali Palabıyık

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Denizlispor: Costel Pantilimon, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Zakarya Bergdich, Radoslaw Murawski, Marvin Bakalorz, Hadi Sacko, Ismail Aissati, Angelo Sagal, Hugo Rodallega

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Papiss Cisse