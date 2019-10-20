Denizlispor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 8. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor. Milli takım arası öncesi Antalyaspor'a sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe Denizlispor'u deplasmanda mağlup etmek istiyor. Son 5 haftada kazanamayan ve Mehmet Özdilek'i takımın başına getiren Denizlispor ise Fenerbahçe karşısında galibiyet peşinde... Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Milli araya Antalyaspor mağlubiyeti ile giren Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta sezonu 8. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşıyor. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 19:00'da başlayan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor ve mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Fenerbahçe, son üç Süper Lig maçını kaybeden Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek iki maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Milli araya teknik direktör değişikliği ile giren ve Yücel İldiz'den boşalan koltuğa Mehmet Özdilek'i getiren Yukatel Denizlispor ise seyircisinin önünde oynadığı maçta Fenerbahçe'yi mağlup ederek yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Yukatel Denizlispor: 0 - 1 :Fenerbahçe

(İkinci yarı oynanıyor)

39' GOOOLL!! Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile öne geçiyor! Sağ kanatta topla buluşan Mauricio Isla son çizgiye inmeden ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Vedat Muriqi kafa vuruşunu yapıyor. Üst direkten dönen top sağ direğin hizasındaki altıpas çizgisinin gerisine doğru yöneliyor. Bu noktada bulunan Tolga Ciğerci topu göğsü ile kontrol ederek yerden vuruşunu yapıyor ve kaleci Adam Stachowiak'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluşuyor.

Stat: Atatürk

Hakem: Fırat Aydunus

Saat: 19:00

Yayın: beIN SPORTS HD 1

YUkatel Denizlispor: Adam, Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Oscar

Teknik direktör: Mehmet Özdilek

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Rodrigues, Emre, Ozan, Muriqi

Teknik direktör: Ersun Yanal

Mart 2005'ten bu yana Denizlispor'a Süper Lig'de yenilmeyen Fenerbahçe, son altı karşılaşmada rakibine puan vermedi. Süper Lig tarihinde Denizlispor'a 87 kere ile en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe, aynı zamanda 26 kez ile Horozlar'ı en fazla mağlup eden ekip olan Beşiktaş'ı yakalamak için sahaya çıkacak.

Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe Süper Lig tarihinde daha önce 38 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalardan 25'ini sarı-lacivertli takım kazanırken, 4 maçı ev sahibi ekip kazandı. İki takım arasında oynanan 9 maçta ise eşitlik bozulmadı.