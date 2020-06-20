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Denizlispor - Beşiktaş süper lig maçı (CANLI İZLE)

Koronavirüs salgını nedeniyle verilen aradan sonra yeniden başlayan spor müsabakaları ile birlikte Süper Lig'de de maçlar başlamıştı. Süper Lig'in 28. haftasında oynanan mücadelede Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'a konuk oluyor.

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Süper Lig'de 28. haftaya girilirken, Beşiktaş geçtiğimiz hafta sahasında kaybettiği 3 puanı telafi etmek için sahaya çıkıyor. Denizlispor deplasmanına konuk olacak siyah-beyazlılarda Boateng ve Vida gibi önemli eksikler de var. Ligde 11. sırada bulunan Denizlispor ise mücadeleyi kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.

DENİZLİSPOR 0-1 BEŞİKTAŞ

DEVRE ARASI

45'İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi

38'Denizlispor gole yaklaştı! Ceza yayı üzerinde topla buluşan Murawski'nin köşeye giden vuruşunu kaleci Ersin çıkarmayı başardı.

35'Denizlispor'da Olcay'ın sol kanattan yaptığı orta kaleci Ersin'de kaldı.

32'Denizlispor'da ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Lopes'in vuruşu yandan auta gitti.

29'Denizlispor'da Rodallega'nın ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta gitti.

23'Beşiktaş'ta ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan N'Koudou'nun vuruşu savunmadaki Mustafa Yumlu'dan geri döndü.

20'Ceza sahası içinde topla buluşan Olcay Şahan şutunu çekmek üzereyken savunma araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

18'Kullanılan serbest vuruşta Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

17'Denizlispor ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

15'Geride kalan 15 dakikalık dilimde Beşiktaş maçın hakimi...

14'Ljajic'in kullandığı köşe vuruşuna Elneny yükseldi ama istediği gibi kafa vuramadı.

10'GOL! Burak Yılmaz attı Beşiktaş 1-0 öne geçti.

9'Beşiktaş gole çok yaklaştı! Adem Ljajic çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti kaleci Tolgahan topu kornere çeldi.

2'Denizli'de yaklaşık 10 dakikadır havai fişek atılıyor. Sergen Yalçın ve

Bülent Uygun, oyunculara seslerini ulaştıramadıkları için 'Durdurun havai fişekleri' şeklinde tepki gösterdi.

Maç Başladı 1'Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı.

İLK 11'LER

DENİZLİSPOR: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Murawski, Kibong, Aissati, Olcay, Sacko, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Ljajic, N'Koudou, Lens, Burak Yılmaz.
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

4 eksikle Denizli'de
Beşiktaş'ın Denizli kafilesinde sakatlıkları ve tedavi süreçleri devam eden Vida, Dorukhan ve Douglas ile Boateng kente getirilmezken, kadroda ise "Ersin, Utku, Roco, Ruiz, Umut, Güven, Boyd, Erdoğan, Atiba, Elneny, Burak, N'Koudou, Necip, Ljajic, Lens, Rıdvan, Kartal, Gökhan, Caner, Diaby" yer aldı.

SÜPER LİG 28. HAFTA FİKSTÜRÜ

19 Haziran Cuma
Ankaragücü - Başakşehir

20 Haziran Cumartesi:
Kayserispor - Gençlerbirliği
Denizlispor - Beşiktaş
Yeni Malatya - Göztepe

21 Haziran Pazar
Kasımpaşa - Fenerbahçe
Konyaspor - Sivasspor
Galatasaray - Gaziantep

22 Haziran Pazartesi
Antalyaspor - Rizespor
Alanyaspor - Trabzonspor

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