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Denizlispor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Koronavirüs salgını nedeniyle verilen aradan sonra yeniden başlayan spor müsabakaları ile birlikte Süper Lig'de de maçlar başlamıştı. Bu hafta 28. hafta oynanıyor. Peki Süper Lig'de bu hafta oynanacak Denizlispor - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak Denizlispor - Beşiktaş maçı 20 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Saat 21:00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. 

Süper Lig'de 28. haftaya girilirken, Beşiktaş geçtiğimiz hafta sahasında kaybettiği 3 puanı telafi etmek için sahaya çıkıyor. Denizlispor deplasmanına konuk olacak siyah-beyazlılarda Boateng ve Vida gibi önemli eksikler de var. Ligde 11. sırada bulunan Denizlispor ise mücadeleyi kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.

4 eksikle Denizli'de
Beşiktaş'ın Denizli kafilesinde sakatlıkları ve tedavi süreçleri devam eden Vida, Dorukhan ve Douglas ile Boateng kente getirilmezken, kadroda ise "Ersin, Utku, Roco, Ruiz, Umut, Güven, Boyd, Erdoğan, Atiba, Elneny, Burak, N'Koudou, Necip, Ljajic, Lens, Rıdvan, Kartal, Gökhan, Caner, Diaby" yer aldı.

SÜPER LİG 28. HAFTA FİKSTÜRÜ

19 Haziran Cuma
Ankaragücü - Başakşehir

20 Haziran Cumartesi:
Kayserispor - Gençlerbirliği
Denizlispor - Beşiktaş
Yeni Malatya - Göztepe

21 Haziran Pazar
Kasımpaşa - Fenerbahçe
Konyaspor - Sivasspor
Galatasaray - Gaziantep

22 Haziran Pazartesi
Antalyaspor - Rizespor
Alanyaspor - Trabzonspor

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