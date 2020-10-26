Denizlispor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, milli aradan sonraki haftayı bay geçti, adeta futbola hasret kaldı. Sergen Yalçın ve öğrencileri, tam 22 gün sonra, Denizlispor deplasmanında galibiyet kovalıyor. Maçın detayları ve skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de 5. haftayı bay geçen Beşiktaş, 6. hafta maçında Denizlispor'a konuk oluyor. Denizli Atatürk Stadı'nda 20.00'de başlayan maçı Alper Ulusoy yönetiyor ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Ligdeki 4 maçta sadece bir kez kazanabilen ve bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekibin 4 puanı bulunuyor. Beşiktaş, 2 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Denizlispor ise 5 maçta bir galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 5 puan topladı.

Denizlispor: 0 - 2 :Beşiktaş (İlk yarı sona erdi)

42' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ceza sahası dışından çektiği şutu üstten dışarı çıktı.

39' GOOOLL!!! Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın penaltı golü ile maçta farkı ikiye çıkardı! Oğuz Yılmaz'ın ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Vincent Aboubakar yaptığı vuruşla kaleci Costel Pantilimon ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

25' N'Sakala'nın sol kanattan içeri çevirdiği topa ceza sahasında Aboubakar gelişine vurdu, şutu üstten dışarı çıktı.

21' Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasına arka direkte Larin kafayı vurdu, şutu yandan auta gitti.

15' Denizlispor'da Rodallega'nın ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Ersin çeldi.

13' GOOOLL!!! Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın golü ile maçta öne geçti! Sol kanattan kullanılan taç atışı sonrasında Cyle Larin kafayla topu indirdi. Ardından topla buluşan Atiba Hutchinson'ın Vincent Aboubakar ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Costel Pantilimon'un yanından uzak köşede ağlarla buluştu.

Stat: Denizli Atatürk

Hakem: Alper Ulusoy

Saat: 20.00

Yayın: beIN Sports 1

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Özer, Tapia, Bakalorz, Varela, Recep Niyaz, Mesanovic, Rodallega

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar