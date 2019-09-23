Denizli'de yük asansörü ile duvar arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti
DENİZLİ’de çalıştığı iş yerinde yük asansörüne sıkışan 14 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir pastanenin yük asansörü ile duvar arasına sıkışan 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
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Şemikler Mahallesi 3073 Sokak'taki bir pastanede çalışan 14 yaşındaki Davut Ulaş Kayacan, depoya malzeme indirmek için bindiği yük asansörüyle duvar arasına sıkıştı.
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Durumu fark eden pastane personeli asansörü durdurdu.
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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Kayacan'ı sıkıştığı yerden çıkardı.
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