Denizli'de vahşet! Sokak ortasında eski eşinin boğazını kesti, pişman oldu

Son anda boğazından bıçakladı

Çevredeki vatandaş ve esnafların ‘dur, yapma’ diye yaptığı ikazlara aldırmayan şahıs, araya girmeye çalışan vatandaşlara da direndi. Kalabalık kadını eski kocasının elinden kurtarmayı başardığı esnada son bir hamle yapan cani adam, eski eşini boyun ve sırt bölgesine birkaç kez daha bıçak sapladı.