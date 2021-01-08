Denizli'de üst üste depremler! AFAD açıkladı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde üst üste 3 deprem meydana geldi. Depremler sırasıyla 3.5, 3.6 ve 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti.Abone ol
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 03:21'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.5, derinliği ise 7 km olarak belirlendi.
03:46'daki deprem ise 13.86 km derinliğinde, 3.6 şiddetinde gerçekleşti.
04:33'te yine Pamukkale merkezli bir deprem gerçekleşirken sarsıntının büyüklüğü 3.7 olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 8, 2021
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Pamukkale (Denizli)
Tarih-Saat : 08.01.2021, 04:33:35 TSİ
Enlem : 37.8750 N
Boylam : 29.2460 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/raUOrI1mCi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi