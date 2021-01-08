Denizli'de üst üste depremler! AFAD açıkladı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde üst üste 3 deprem meydana geldi. Depremler sırasıyla 3.5, 3.6 ve 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 03:21'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.5, derinliği ise 7 km olarak belirlendi.

03:46'daki deprem ise 13.86 km derinliğinde, 3.6 şiddetinde gerçekleşti.

04:33'te yine Pamukkale merkezli bir deprem gerçekleşirken sarsıntının büyüklüğü 3.7 olarak kaydedildi.