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Denizli'de toplu taziye ziyaretleri yasaklandı

DENİZLİ'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında toplu taziye ziyaretleri yasaklandı.

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Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, filyasyon çalışmalarında son zamanlarda vaka artışlarının belirlendiği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun salgınla mücadele için yeni tedbirler aldığı bildirildi.

Kurul toplantısında, taziyeevleri, evler ve açık alanlarda taziye yapılmamasının karara bağlandığı belirtilen açıklamada, "Cami, belediye ve kolluk araçlarının ses sistemlerinden 'Salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenabıallah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin.' şeklinde anons yapılması kararlaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, düğün, nişan, sünnet organizasyonlarında maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesine, birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, iş yeri ve işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir."

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