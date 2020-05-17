Denizli'de termal suya düşen profesör yaralandı

Kumsar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede bazı yerlerde su sıcaklığını 98 derece olarak ölçtüklerini belirterek, "Sıcaklığını 82 derece olarak ölçtüğüm yerde zeminin çökmesi sonucu termal kaynağa düştüm. Şu an tedavim devam ediyor, durumum iyi" dedi.