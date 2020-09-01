Denizli'de tepki çeken davranış! Maskesiz denetime çıktı

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Denizli'de Vali Ali Fuat Atik, kendi kararını çiğnedi.

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Ülke genelinde başta maske ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak, salgının yayılımı önlenmeye çalışılıyor. Bu kapsamda birçok ilde, maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulaması bulunuyor. Bu illerden biri de Denizli Valiliği'nin kararı ile Denizli oldu...



Denizli Valisi Ali Fuat Atik de koronavirüs tedbirlerini incelemek için ilçe ve mahallelerde denetim yaptı. Vali Atik'in denetimler sırasında maske takmaması ise dikkatleri çekti.







İşçilerle maskesiz görüştü

Valiyi karşılayan ve maskeli olan vatandaşların bir bölümünün ise daha sonra maskelerini çıkardıkları görüldü. Vali, Acıpayam ilçesindeki Yeşilyuva Mahallesi'nde binlerce kişinin çalıştığı Ayakkabıcılar Sitesi'nde de işçilerle yine maskesiz olarak görüştü.