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Denizli'de tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

Denizli'de tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

DENİZLİ’de sabah saatlerinde henüz bir tekstil fabrikasında yangın meydana geldi. Alevlerin yükseldiği fabrikada itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Denizli'de tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

Denizli’de yangın Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahalallesindeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tekstil fabrikasından henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. 

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Denizli'de tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

Dumanlar ardından yerini alevlere bırakırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Denizli'de tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

Kent merkezinin bir çok yerinden gözüken alevleri itfaiye ekipleri kontrol altına alamaya çalışıyor.

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Denizli'de tekstil fabrikası alevlere teslim oldu
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