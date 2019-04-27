Denizli'de tekstil fabrikası alev alev yandı

Yangında, fabrikadan yükselen siyah dumanlar, gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine 30'un üzerinde araçla olay yerine gelen 60'tan fazla irfaiyeci fabrikanın dört bir yanından alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, yerden ve merdivenler yardımıyla havadan su sıkarak yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangın yaklaşık 4 buçuk saattir devam ediyor.