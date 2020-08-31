Denizli’de son bir hafta içerisinde rekor trafik cezası

DENİZLİ İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir haftada 147 trafik kazasının meydana geldiği paylaşıldı.

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Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 22 bin 494 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 477 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

Kent genelinde toplamda 147 trafik kazasının meydana geldiği kaydedilirken yaşanılan trafik kazalarından 2’si ölümlü, 76’sı yaralanmalı ve 69’unun maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.