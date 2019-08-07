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Denizli'de seferberlik ilan edildi dünyada sadece Tavas ilçesinde görülüyor

Denizli'de seferberlik ilan edildi dünyada sadece Tavas ilçesinde görülüyor

Dünyada sadece Denizli'nin Tavas ilçesinde görülen 'Tavas Kurbağası' için neslinin tükenme tehlikesi altında olduğu uyarısı yapıldı. Bunun üzerine bölgede seferberlik ilan edilerek kurbağalar için eylem planı hazırlandı.

Denizli'de seferberlik ilan edildi dünyada sadece Tavas ilçesinde görülüyor - Sayfa 1

1960 yılında keşfedilip bilim dünyasına tanıtılan Tavas kurbağaları hakkında Dünya Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) yaptığı incelemenin raporları korkuttu. Raporda Tavas kurbağalarının neslinin tükenme tehlikesinde olduğu açıklanırken, akademisyenler bu kurbağalar için harekete geçti.

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Denizli'de seferberlik ilan edildi dünyada sadece Tavas ilçesinde görülüyor - Sayfa 2

 Akdağlar'da 10 dekar sulak alanda yaşayan 100'e yakın endemik türü korumak için çalışmalara başlayan akademisyenler, kurbağaların korunması ve neslinin yaşatılabilmesi için Pamukkale Üniversitesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğinde eylem planı hazırladı.

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Denizli'de seferberlik ilan edildi dünyada sadece Tavas ilçesinde görülüyor - Sayfa 3

Tel örgüyle kapatılarak korumaya alınacak: Hazırlanan eylem planının ardından ilk olarak bölgeye tabelalar asıldı. Bundan sonra ise, kurbağaların yaşadığı alan tel örgülerle kapatılarak, hayvanlar korumaya alınacak.

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Denizli'de seferberlik ilan edildi dünyada sadece Tavas ilçesinde görülüyor - Sayfa 4

Bölgede çok sayıda atık var: Kurbağaların yaşadığı alanda inceleme yapan Prof. Dr. Serdar Düşen, bölgede çok sayıda av tüfeği fişekleri ile piknik malzemesi atıkları olduğunu, ayrıca off-road ve motokros araçlarla  bölgeye gelenlerin kurbağaların yaşam alanlarına zarar verdiklerini söyledi.

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