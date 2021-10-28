Denizli'de Şebnem Şirin boğazı kesilerek katledildi! Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazından ve boynundan bıçaklanarak öldürülen Şebnem Şirin'in, ayrılmak istediği için çıkan tartışma sonrası hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Genç kızın, erkek arkadaşı hakkında emniyete herhangi bir başvuruda bulunmadığı tespit edilirken katil zanlısı Zıbıncı’nın cinsel istismar, gasp gibi 6 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.
Denizli Pamukkale İlçesi Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartın birinci katında erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (26) ile birlikte yaşayan Şebnem Şirin (25) erkek arkadaşına ilişkilerini bitirmek istediğini söyledi.
Ayrılmayı kabul etmeyen Furkan Zıbıncı, elinde bulunan bıçak ile genç kızı boğazından ve boyundan bıçaklayarak öldürdü.
Evden bağrışma sesleri duyan ve evden çıkan bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları polise haber verdi. Polis ve sağlık ekipleri, evin salonunda yerde yatan genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden kaçan Furkan Zıbıncı (25), polis ekipleri tarafından Saltak Caddesi'nde otomobil içinde gözaltına alındı.