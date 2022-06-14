Denizli'de kayıp 2 genç olayında şok gelişme! Son nefesinde telefonda katilin ismini fısıldamış

Aracın yanında kan izlerine rastlanılan arma çalışmalarında, iki gencin telefonları da 200 metre ileride arazide parçalanmış halde bulundu. Kayıp iki gencin en son görüştükleri kişi olan Hasan Akköse ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma genişletildi.