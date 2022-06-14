Denizli'de kayıp 2 genç olayında şok gelişme! Son nefesinde telefonda katilin ismini fısıldamış
DENİZLİ’de 5 gündür kayıp olan 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse'den kötü haberler var. Gençleri bulmak için dibi taş ve toprakla doldurularak kapatılmış su kuyusu kazılıyor. Öte yandan Hasan Akköse'nin öldürülmeden saniyeler önce telefonunun arama düğmesine gizlice basıp kız arkadaşını aradığı, aynı zamanda akrabası olan M.A’nın adını söylediği ve ardından ise peş peşe silah sesinin duyulduğu ortaya çıktı.
DENİZLİ’nin Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın, 9 Haziran akşamı annesi Asuman Yalçın'ı telefonla arayarak harçlık istedi. 20 lira harçlık alarak babasına ait otomobille evden ayrılan İsmail Yalçın, Serinhisar ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Hasan Akköse ile buluştuktan sonra bir daha geri dönmedi.
En son aradığında kendisine “Arabayı yıkıyorum baba” diyen oğlundan bir daha haber alamayan baba Adnan Yalçın, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.
İki arkadaşın içerisinde bulunduğu ve PTS kayıtlarından Denizli yönüne gidip geri geldiği belirlenen otomobil, Serinhisar ilçesinin Yenice Mahallesi’ndeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu.
Aracın yanında kan izlerine rastlanılan arma çalışmalarında, iki gencin telefonları da 200 metre ileride arazide parçalanmış halde bulundu. Kayıp iki gencin en son görüştükleri kişi olan Hasan Akköse ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma genişletildi.