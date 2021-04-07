Denizli'de kamerayla korunan ev! İki kamyonet çalıntı eşya çıktı oyuncuları da soymuş
DENİZLİ'de son yılların en büyük hırsızlık operasyonu gerçekleştirildi. Ekiplerin takibi sonucu, bir evden, son 3 yıl içerisinde çalınmış 2 kamyonet dolusu malzeme çıktı. Olayla ilgili 52 yaşında bir kişi gözaltına alındı.
Denizli'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, son 3 yılda yaşanan faili meçhul hırsızlık olaylarını aydınlatmak için bir süre önce çalışma başlatıldı. JASAT ekibi, Denizli merkez ve ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına karışan kişileri tespit etmek için 280 ayrı güvenlik kamerası kaydını inceledi.
Bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydında çaldığı oyuncak ayıyla birlikte görüntülenen kişinin hırsızlık olaylarına karışan, 52 yaşındaki şüpheli Hilmi K. olduğu belirlendi.
Ekipler şaşkına döndü
JASAT ekibi, bu sabah Hilmi K.'nın Merkezefendi ilçesi, İlbade Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Kaya, gözaltına alınırken, evde yapılan aramada bodrum ve çatı katındaki çalıntı eşyalar jandarma ekiplerini bile şaşırttı.
Çalmadığı hiçbir şey kalmamış
Evdeki çalıntı olduğu belirlenen oyuncak ayı, güvenlik kamerası, televizyon, çapa makinesi, kürek, kazma, balta, çeşitli ev aletleri, halı, tüp, akü, ocak, soba, çim biçme makinesi, dron, motorlu testere gibi eşyalar ile, buğday ceviz gibi gıda malzemeleri, jandarmalar tarafından tek tek taşınıp 2 ayrı kamyonete, yüklendi.