Denizli'de kamerayla korunan ev! İki kamyonet çalıntı eşya çıktı oyuncuları da soymuş

Çalmadığı hiçbir şey kalmamış

Evdeki çalıntı olduğu belirlenen oyuncak ayı, güvenlik kamerası, televizyon, çapa makinesi, kürek, kazma, balta, çeşitli ev aletleri, halı, tüp, akü, ocak, soba, çim biçme makinesi, dron, motorlu testere gibi eşyalar ile, buğday ceviz gibi gıda malzemeleri, jandarmalar tarafından tek tek taşınıp 2 ayrı kamyonete, yüklendi.