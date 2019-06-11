Denizli'de iş makinesiyle 30 metreden düşen operatör öldü
Demirören Haber Ajansı
DENİZLİ’nin Honaz ilçesinde mermer ocağında geri kaçan iş makinesinin 30 metreden şantiye alanına düşmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.
DENİZLİ’nin Honaz ilçesindeki bir mermer ocağında çalışan Rafet Özışık (53) kullandığı iş makinesinin 30 metre yükseklikten şantiye alanına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
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Mermer ocağında çalışan iş makinesi operatörü Rafet Özışık, kullandığı iş makinesi ile boşaltım yaptığı sırada, aracın kontrolünü kaybetti.
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İş makinesi ile 30 metre yükseklikten şantiye alanına düşen Özışık olay yerinde hayatını kaybetti.
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Özışık’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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