Denizli'de iş makinesiyle 30 metreden düşen operatör öldü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Denizli'de iş makinesiyle 30 metreden düşen operatör öldü

DENİZLİ’nin Honaz ilçesinde mermer ocağında geri kaçan iş makinesinin 30 metreden şantiye alanına düşmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Denizli'de iş makinesiyle 30 metreden düşen operatör öldü - Sayfa 1

DENİZLİ’nin Honaz ilçesindeki bir mermer ocağında çalışan Rafet Özışık (53) kullandığı iş makinesinin 30 metre yükseklikten şantiye alanına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

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Denizli'de iş makinesiyle 30 metreden düşen operatör öldü - Sayfa 2

Mermer ocağında çalışan iş makinesi operatörü Rafet Özışık, kullandığı iş makinesi ile boşaltım yaptığı sırada, aracın kontrolünü kaybetti.

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Denizli'de iş makinesiyle 30 metreden düşen operatör öldü - Sayfa 3

İş makinesi ile 30 metre yükseklikten şantiye alanına düşen Özışık olay yerinde hayatını kaybetti.

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Denizli'de iş makinesiyle 30 metreden düşen operatör öldü - Sayfa 4

Özışık’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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