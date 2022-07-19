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Denizli'de iki küçük çocuk kayıp! Her taşın altı didik didik aranıyor

Denizli'de iki küçük çocuk kayıp! Her taşın altı didik didik aranıyor

DENİZLİ’nin Çivril ilçesinde 9 yaşındaki Rafet E. ve 11 yaşındaki Hakkı B. dün saat 15:00'te ortadan kayboldu. İki çocuğu bulabilmek için bölge didik didik aranırken, çocukları son gören kişinin ifadeleri üzerine arama çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırıldı.

Denizli'de iki küçük çocuk kayıp! Her taşın altı didik didik aranıyor

Denizli’nin Çivril ilçesinde kendilerinden 14 saattir haber alınamayan 9 yaşındaki Rafet ve 11 yaşındaki Hakkı için yürütülen arama çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırıldı.

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Denizli'de iki küçük çocuk kayıp! Her taşın altı didik didik aranıyor

Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde yaşayan Rafet E. (9) ve Hakkı B.'den (11) dün saat 15.00'ten bu yana haber alamayan aileleri, havanın kararmasıyla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

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Denizli'de iki küçük çocuk kayıp! Her taşın altı didik didik aranıyor

Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri geniş bir çalışma başlattı. Çocukları en son gören kişiye ulaşan ekipler, "Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım" beyanı üzerine çalışmalarını sulama kanalında yoğunlaştırdı.

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Denizli'de iki küçük çocuk kayıp! Her taşın altı didik didik aranıyor

Kanalda insan zinciri oluşturan sualtı arama kurtarma ekipleri, çocukların en son görüldüğü noktadan başlayarak güzergahı didik didik taradı.

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