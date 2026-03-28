Denizli'de hayat felç! Fırtına yüzünden çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, otomobiller zarar gördü
Denizli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, bulvar ve caddelerdeki bazı ağaçlar devrildi.
Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren zaman zaman şiddetini artıran kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Rüzgar sebebiyle bulvar ve caddelerdeki bazı ağaçlar yola ve araçların üstüne devrildi.
Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Belediye ekipleri, devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.
