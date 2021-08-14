Denizli'de gazinoya gitti! Koz arkadaşını çalışırken görünce gazinoyu taradı

Çalışan ve müşterilerin panik halinde kaçışmaları arasında grup ile mekan sahibi arasındaki silahlı çatışma devam etti. Masaların altına girerek ve eşyalar ile araçların arkasına gizlenerek ateş etmeye devam eden öfkeli grup, Muhammed M’nin kız arkadaşını da yanlarına alarak bölgeden uzaklaştı.

İŞTE O DEHŞET ANLARI