Denizli'de facianın eşiğinden dönüldü! Alevler o alana sıçrasaydı...

Denizli'nin Çal ilçesindeki boş bir arazide kuruyan otlar bir anda tutuşmaya başladı. Giderek büyüyen yangına ekipler zamanında müdahale ederek alevlerin ormanlık alınan sıçraması önlendi. Yangının çıkış sebebi ile alakalı henüz bir açıklama yapılmadı.