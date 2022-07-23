BIST 2.517
DOLAR 17,73
EURO 18,12
ALTIN 984,99

Denizli'de facianın eşiğinden dönüldü! Alevler o alana sıçrasaydı...

Denizli'de facianın eşiğinden dönüldü! Alevler o alana sıçrasaydı...

DENİZLİ'de boş arazide kuruyan otlar tutuşmaya başladı. Meydana gelen yangına kısa sürede müdahale edilmesi sonrası büyük bir facianın önüne geçildi.

Denizli'de facianın eşiğinden dönüldü! Alevler o alana sıçrasaydı...

Denizli'nin Çal ilçesindeki boş bir arazide kuruyan otlar bir anda tutuşmaya başladı. Giderek büyüyen yangına ekipler zamanında müdahale ederek alevlerin ormanlık alınan sıçraması önlendi. Yangının çıkış sebebi ile alakalı henüz bir açıklama yapılmadı.

14
Denizli'de facianın eşiğinden dönüldü! Alevler o alana sıçrasaydı...

Edinilen bilgiye göre, Çal ilçesine bağlı Süller Mahallesi mezarlık mevkinde bulunan boş arazide, kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı.

24
Denizli'de facianın eşiğinden dönüldü! Alevler o alana sıçrasaydı...

Kuru otların tutuşarak yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarmaya haber etti. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına hemen müdahale etti.

34
Denizli'de facianın eşiğinden dönüldü! Alevler o alana sıçrasaydı...

Ekiplerin erken müdahalesi sonucu alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 25 dekarlık alan ise zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

44