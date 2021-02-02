Denizli'de evden kaçmıştı! Stüdyoya geldi gerçekler Esra Erol’da ortaya çıktı
ATV ekranlarında yayınlanan “Esra Erol’da” programına katılan 18 yaşındaki genç kızın hayatını Esra Erol kurtardı.
Denizli’de yaşayan anne Fatma Dilek 18 yaşındaki kızı Meltem Gürer’in bir hafta önce evden kaçtığını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi.
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Esra Erol, kısa süre içinde internetten tanışarak Denizli’den Gaziantep’e kaçan 18 yaşındaki Meltem’i buldu.
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Canlı yayına katılan Meltem, Tolga Yalçın’ı annesiyle tanıştırmak için stüdyoya geldi ancak gerçekler Esra Erol’da ortaya çıktı.
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Tolga Yalçın’ın daha önce başka bir kızı daha kaçırdığı programda açıklandı.
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