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Denizli'de emniyete ait lojistik deposunda yangın! Ekipler müdahale ediyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de emniyete ait lojistik deposunda yangın! Ekipler müdahale ediyor

DENİZLİ'de İl Emniyet Müdürlüğüne ait lojistik deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve TOMA’larla müdahale edilen yangında, deponun yanan 3 bölümünden 1’i tamamen söndürüldü. Etkisini yitiren yangının kısa sürede tamamen kontrol altına alınacağı kaydedildi.

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Edinilen bilgiye göre; saat 10.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Şirinköy Caddesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğüne ait ek hizmet binası ve depolarda yangın çıktı.

Emniyete ait araç ve gereçlere ait yedek parçalar ile personel malzemelerinin bulunduğu depoyu kaplayan alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. 3 bölümden oluşan depodan yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından gözüktü.

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Lojistik binasının yakınında bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli TOMA’lar da yangını söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının bitişikteki 112 Acil Komuta Merkezine ulaşmaması için yoğun bir mücadele sergilendi. Deponun yanan 3 bölümünden 1’i tamamen söndürülürken, diğer bölümlerdeki yangının kontrol altına alınmasının an meselesi olduğu belirtildi.

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