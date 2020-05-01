Denizli'de Emniyet Müdürü Ali İhsan Güngör evinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi 1112 Sokak'taki 4 katlı apartmanın en üst katında ailesiyle oturan emekli Emniyet Müdürü Güngör, saat 17.00 sıralarında yakınları tarafından salonda hareketsiz bulundu. Vefat eden Güngör'ün 2014 yılında Bingöl'de görev yaptığı dönem PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucu kolundan yaralandığı ortaya çıktı.