Denizli'de deprem oldu! AFAD son depremin büyüklüğünü duyurdu

DENİZLİ'de deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Buldan ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem büyük paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi açıklamasına göre bu depremden 4 dakika sonra, 3.5 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi. Uzmanlar bu deprem için Pamukkale'ye dikkat çekti ve bölgedeki fayın 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olduğu belirtildi.

DENİZLİ'de saat 09.21'de orta büyüklükte bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Buldan ilçesi olduğu tespit edildi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Depremin 7 km derinlikte olduğu kaydedildi.

Artçı sarsıntı

5.1 büyüklüğündeki depremden 4 dakika sonra bir sarsıntı daha kayıtlara geçti. Artçı deprem Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 09.25'te 3.5 olarak meydana geldi.

UZMANLAR DEPREM İÇİN NE DİYOR?

Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin uzman isim Ahmet Ercan'dan açıklama geldi. Ahmet Ercan depreme dair şu bilgileri verdi:

-Denizli Pamukkale Çukuru içindeki bu deprem Gediz ana kırığı ile Büyükmenderes kırıklarının kesim yerine çok yakındır.

-Bu kesim her zaman için M7 dolayında (7 büyüklüğünde) deprem üretmeye yatkındır.

M5,1 büyüklüğünde deprem bölgede yığma köy evleri ile ağıllar dışında yıkıcı değildir. Bunun arkasından daha büyük bir deprem girip gelmeyeceği söylenemez. Bölgedeki JEOTERMAL olanlar bu depremlerin varlığıyla ısınmaktadır. Depremlerden korunmak için tek çözüm sağlam yerde sağlam yapı yapmak, ve her yapı için YER YAPI GÜVENLIK BELGESIni zorunlu kılmaktır.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin şu ana kadar olumsuz bir durumun gelmediğini, ekiplerin sahada tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

ULAŞIM MODLARINDA OLUMSUZ DURUM YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk belirlemelere göre ulaşım modlarında herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını bildirdi.

BAKAN KURUM: OLUMSUZ BİR DURUM OLMAMAKLA BİRLİKTE...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte olası ihbarlara göre il müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak." ifadelerine yer verdi.