Denizli'de Birleşmiş Milletler gibi aile! Çobanlık yapan baba ve iki kızının hikayeleri çok farklı
DENİZLİ'de Hamza Toktaş ve iki kızı çobanlık yaparak geçimlerini sağlıyor. Toktaş ailesini, diğer meslektaşlarından farklı kılan bir şey var: Hikayeleri...
Denizlili Hamza Toktaş, 16 yıl Almanya’da yaşadıktan sonra kesin dönüş yaptı. Dört yıldan bu yana Gökpınar Baraj Gölü çevresinde dede mesleği çobanlık yapmaya başlayan Toktaş’a, kızları İlayda ve Dalya’da yardım ediyor.
Baba iki, kızları 3 dil biliyor: Çobanlık yapan gurbetçi ailede baba Hazma Toktaş Türkçe, Almanca iki dil, kızları İlayda ve Dalya ise Türkçe, İngilizce ve Almanca olmak üzere üç dil biliyor.
Baraj gölü çevresindeki otluk alanlarda koyunlarını doğal besleyen çoban baba ve kızları bildikleri dilleri unutmamak için kendi aralarında İngilizce ve Almanca konuşuyor. Sürülerindeki koyun ve keçileri kurban bayramı için hazırlayan baba ve kızları, sürüyü güderken şarkı söylemeyi de ihmal etmiyor.
"Kızlarım İlayda ve Dalya bana yardım ediyor"
Yıllarca yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönüş yapıp ata mesleğine sahip çıktığını belirten çoban Hamza Toktaş, “2016 yılında yurtdışından ülkemize geldim. 2017 yılında dede mesleği olan hayvancılığa başladım. Recep Yazıcıoğlu Gölet’i etrafında hayvanlarımı organik besliyorum. Kızlarım İlayda ve Dalya bana yardım ediyor. Hayvanları otlatırken kendi aramızda Almanca konuşuyoruz. Kızlarım üç dil biliyor. Ben ise iki dil biliyorum. Şu anda kurbana hazırlanıyoruz” dedi.