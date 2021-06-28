Denizli'de Birleşmiş Milletler gibi aile! Çobanlık yapan baba ve iki kızının hikayeleri çok farklı

"Kızlarım İlayda ve Dalya bana yardım ediyor"

Yıllarca yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönüş yapıp ata mesleğine sahip çıktığını belirten çoban Hamza Toktaş, “2016 yılında yurtdışından ülkemize geldim. 2017 yılında dede mesleği olan hayvancılığa başladım. Recep Yazıcıoğlu Gölet’i etrafında hayvanlarımı organik besliyorum. Kızlarım İlayda ve Dalya bana yardım ediyor. Hayvanları otlatırken kendi aramızda Almanca konuşuyoruz. Kızlarım üç dil biliyor. Ben ise iki dil biliyorum. Şu anda kurbana hazırlanıyoruz” dedi.