Denizli'de bıçaklanan şahıs herkesi şaşkına çevirdi

Diğer gurubu dağıtan çevredeki vatandaşlar ve esnaflar yaralı şahsı bir kafe önünde sandalyeye oturtarak bıçak darbesi aldığı yerlere bezlerle ve üzerinden çıkardığı tişörtle tampon yaparak kanamayı durdurmaya çalıştı. Bu sırada vatandaşlar polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi.