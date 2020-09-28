Denizli'de atalarından miras mesleği evde yapıyor! Tanesini 300 liradan satıyor
DENİZLİ'nin Çal ilçesinde yaşayan Hüseyin Öksüz (55), atalarından miras kalan 3 asırlık evinde, çobanlar için 'kepenek' yaparak keçecilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor.
Çal ilçesi, Alfaklar Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Öksüz, yok olmaya yüz tutan keçecilik mesleğini sürdürüyor. Dedelerinden miras kalan 300 yıllık tek katlı evi, atölye olarak kullanan Öksüz, 42 yıldır çobanların soğuktan ve yağıştan korunması için kepenek üretimi yapıyor.
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Sabah erken saatlerde kalkıp, mesaisine başlayan Öksüz, önce koyunlardan kırkılarak elde edilen yünleri ince ince yün makinesinde işliyor.
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Daha sonra elindeki 'sepki' adı verilen aletle yünleri titizlikle yere döşüyor ve ardından üzerine sıcak su serpiyor.
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Üzerine ay-yıldız işleme yapıp, hasır yardımıyla rulo şeklinde sarıyor. Ardından ezme makinesine yerleştirilen keçe, 3 saat boyunca dövüldükten sonra hazır hale geliyor.
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