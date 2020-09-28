Denizli'de atalarından miras mesleği evde yapıyor! Tanesini 300 liradan satıyor

Çal ilçesi, Alfaklar Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Öksüz, yok olmaya yüz tutan keçecilik mesleğini sürdürüyor. Dedelerinden miras kalan 300 yıllık tek katlı evi, atölye olarak kullanan Öksüz, 42 yıldır çobanların soğuktan ve yağıştan korunması için kepenek üretimi yapıyor.