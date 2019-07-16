Denizli'de acı olay araç sulama kanalına düştü 2 kişi boğularak can verdi
Denizli'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. iş
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Akhan Mahallesi Barlan mevkisinden geçen sulama kanalında ters devrilmiş otomobili gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı dalgıç ekipleri 20 R 0667 plakalı otomobildeki 2 kişiyi çıkardı.
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Sağlık ekipleri, kimlik bilgileri tespit edilen Ramazan Sözer (53) ile yanındaki Yusuf Özerer'in (45) boğularak öldüğünü belirledi.
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Cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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