Denizli'de acı olay araç sulama kanalına düştü 2 kişi boğularak can verdi

Denizli'de acı olay araç sulama kanalına düştü 2 kişi boğularak can verdi

Denizli'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. iş

Denizli'de acı olay araç sulama kanalına düştü 2 kişi boğularak can verdi - Sayfa 1

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Akhan Mahallesi Barlan mevkisinden geçen sulama kanalında ters devrilmiş otomobili gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. 

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Denizli'de acı olay araç sulama kanalına düştü 2 kişi boğularak can verdi - Sayfa 2

İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı dalgıç ekipleri 20 R 0667 plakalı otomobildeki 2 kişiyi çıkardı.

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Denizli'de acı olay araç sulama kanalına düştü 2 kişi boğularak can verdi - Sayfa 3

Sağlık ekipleri, kimlik bilgileri tespit edilen Ramazan Sözer (53) ile yanındaki Yusuf  Özerer'in (45)  boğularak öldüğünü belirledi. 

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Denizli'de acı olay araç sulama kanalına düştü 2 kişi boğularak can verdi - Sayfa 4

Cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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