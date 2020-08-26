Denizli'de 800 yıllık gelenek! Korona nedeniyle bu yıl temsili olarak yapıldı
DENİZLİ'nin Çal ilçesinde 8 asırdır sürdürülen, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne aldığı Sudan Koyun Geçirme Yarışları bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle temsili olarak yapıldı.
Denizli'nin Çal ilçesinin Aşağıseyit Mahallesi’nde, bu yıl 847'nci kez düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışları, bu yıl koronavirüs engeline takıldı. Çal Belediyesi, Büyük Menderes Nehri Köprübaşı mevkisinde 8 asırdır festival havasında yapılan yarışların, geleneğinin devam etmesi amacıyla sadece temsili olarak yapılmasını karar verdi.
114
Bu kapsamda geçen yıla kadar 50 çobanın katıldığı ve koyun sürüleriyle nehirden geçmeye çalıştığı yarışma, aynı alanda 6 çobanın katımıyla temsili olarak yapıldı.
214
Etkinliğe Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan ile sınırlı sayıda izleyici katıldı.
314
Çobanlar bu yıl sürüleriyle değil, 'El koyun' adı verilen sürü başı koçlarıyla birlikte Menderes Nehri'ne atlatarak karşıya geçirmeye çalıştı.
414