Denizli'de 800 yıllık gelenek! Korona nedeniyle bu yıl temsili olarak yapıldı

Denizli'nin Çal ilçesinin Aşağıseyit Mahallesi’nde, bu yıl 847'nci kez düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışları, bu yıl koronavirüs engeline takıldı. Çal Belediyesi, Büyük Menderes Nehri Köprübaşı mevkisinde 8 asırdır festival havasında yapılan yarışların, geleneğinin devam etmesi amacıyla sadece temsili olarak yapılmasını karar verdi.