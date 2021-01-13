Denizli'de 6 ay biriktirdiler 6 saatte zor saydılar! Kumbaradan bakın ne kadar çıktı

3 parmak kadar bir boşluk: Kumbarayı tam dolduramadıkları için üzüntülü olduklarını ifade eden Ümit Yücel, “Kumbaramızı tam dolduramadık aslında. Bu konuda biraz üzüntülüyüz. 3 parmak kadar bir boşluğumuz kalmıştı ve geçen sefer yarım doldurmuştuk. Pandemi dolayısıyla ödemelerimiz var acil." dedi.