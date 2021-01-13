Denizli'de 6 ay biriktirdiler 6 saatte zor saydılar! Kumbaradan bakın ne kadar çıktı
DENİZLİ'de yaşayan iki arkadaş tüpten yapılma kumbarada 6 ay bozuk para biriktirdi. İki arkadaş açtıkları kumbaradaki paraları 6 saatte zor saydı.
Denizli’de 2. Sanayide esnaflık yapan Ümit Yücel ve Serkan Yüksel isimli iki arkadaş, boş olan klima gaz tüpünü kumbaraya çevirdi. Sigara kullanmayan iki arkadaş her gün ceplerindeki bozuk parayı bu kumbaraya atarak biriktirdi.
Korona virüs nedeniyle işleri durgunlaşan iki arkadaş, ödemelerini gerçekleştirmek için kumbarayı açmaya karar verdiler.
3 parmak kadar bir boşluk: Kumbarayı tam dolduramadıkları için üzüntülü olduklarını ifade eden Ümit Yücel, “Kumbaramızı tam dolduramadık aslında. Bu konuda biraz üzüntülüyüz. 3 parmak kadar bir boşluğumuz kalmıştı ve geçen sefer yarım doldurmuştuk. Pandemi dolayısıyla ödemelerimiz var acil." dedi.
Ödemelerimiz geliyor: Mecbur kalınca açtıklarını belirten Yücel "Kira, elektrik, su, doğal gaz, araç ve ev kredisi gibi ödemelerimiz var. Açmamaya karar vermiştik ama mecbur kalınca açmaya karar verdik. Çünkü pandemi dolayısıyla işlerimiz düzgün gitmedi. Alışverişimiz çok olmadı ama ödemeler gün beklemiyor, ay geldikçe ödemelerimiz geliyor” diye konuştu.