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Denizli'de 56 yaşındaki kadını yediği leblebi öldürdü!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de 56 yaşındaki kadını yediği leblebi öldürdü!

BURSA'nın İnegöl ilçesinde nefes borusuna leblebi kaçması sonucu oksijensiz kalan 56 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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Bursa'da akşam saatlerinde Şenel Alptekin(56), evinde leblebi yemeğe başladı. Leblebilerden biri kadının nefes borusuna kaçtı. Nefessiz kalan kadın yere düşerek bayıldı. Olayı gören ailesi durumu 112’ye bildirdi. Kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi morga kaldırılan kadın, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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