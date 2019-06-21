Denizli'de 4 yaşındaki çocuk traktörün altında can verdi

4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Sesi duyup dışarı çıkan diğer aile üyeleri çocukların traktör altında kaldığını fark edip durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri traktörün altına kalan çocukları çıkarıp sağlık ekiplerine teslim eti. Sağlık ekipleri yaralı çocukları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi etek üzere ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Ramazan Enes Güler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gürelin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı Elif Elif Ada Güler’in ise tedavisine devam edildiği bildirildi.