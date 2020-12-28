Denizli'de 18 yıllık doktor böylesini hiç görmedi! Mesanesinden çıktı hatıra olarak aldı
DENİZLİ'de mesanesinden toplam 2 buçuk kilo ağırlığında taş çıkan 73 yaşındaki Halil Kul, doktorları bile şaşırttı.
Pamukkale ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Halil Kul, idrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Üroloji kliniğinde muayene edilen Kul'un böbrek ve mesanesinde taşlar olduğu belirlendi. Halil Kul, yapılan tetkiklerin ardından Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş tarafından ameliyata alındı.
En ağırı 700 gram: Ameliyatta Kul'un böbreğinden ve mesanesinden en ağırı 700 gram olmak üzere toplamda 2, 5 kilogram ağırlığında 5 ayrı taş çıkarıldı.
Doktorlar şaşkın! Hatıra olarak saklayacak
Kul'un vücudundan çıkan taşlar doktorları da şaşırttı. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Kul, çıkarılan taşları hatıra olarak yanına alıp, taburcu oldu.
18 yıldır doktor ilk kez bu kadar büyüğünü gördü
Ameliyatı yapan Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş, hastası Halil Kul'dan çıkardığı taşların, 18 yıllık meslek hayatı boyunca çıkardığı en büyük böbrek ve mesane taşlarından olduğuna dikkati çekip, "Hastamız 16 yıl önce mesane kanseri nedeni ile ameliyat edilmiş ve mesanesi alınarak bağırsaktan yeni mesane yapılmış. Bu tür ameliyatlarda hasta bir süre idrar kaçırabiliyor. Hastamız da idrar kaçırmanın devam etmesi nedeni ile sürekli sonda kullanmaya başlamış ve takipleri de düzenli olmadığı için uzun süre ihmal edilmiş. Bağırsaktan yapılan yeni mesaneler zaman zaman genişleyip oldukça büyük boyutlara ulaşabiliyor." dedi.